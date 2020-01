Vigilia di Coppa Italia per Inter e Fiorentina che domani si affronteranno a San Siro per i quarti di finale. I nerazzurri proveranno a tornare alla vittoria dopo i tre pareggi consecutivi in campionato mentre i viola cercheranno l'impresa per staccare il pass per le semifinali. Intanto Conte abbraccia Christian Eriksen: arrivata l'ufficialità, il danese è un nuovo giocatore dell'Inter e nella giornata di oggi ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Saluta invece la Pinetina Matteo Politano, passato al Napoli. Gli azzurri proseguono il loro super mercato, sia per adesso che per giugno. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.