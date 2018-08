Tmw News - Inter cerca riscatto. Napoli-Milan, sfida amarcord

L'Inter alla ricerca del pronto riscatto dopo la falsa partenza in campionato. Apre così il Tmw News odierno, con due ospiti speciali: Aldo Firicano e Paolo Stringara. I nerazzurri devono dimenticare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma non sarà facile contro un Torino ben messo in campo dall'ex Walter Mazzarri. Poi spazio alla supersfida del San Paolo tra Napoli e Milan, con tanti amarcord: Rino Gattuso sfiderà il maestro Carlo Ancelotti e il ritorno del Pipita Higuain da avversario, stavolta con la maglia rossonera.

