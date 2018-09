TMW News - Inter, il mese del decollo. Milan, il sogno e' ancora Rabiot

La stagione dell'Inter è già entrata nella fase calda, con i nerazzurri che sono chiamati a trovare continuità in campionato (a settembre affronteranno Parma, Samp, Fiorentina e Cagliari) e a iniziare bene la propria campagna europea contro il Tottenham. Dall'altra parte il Milan che con i suoi uomini mercato, in particolare Leonardo, lavora in vista di gennaio al colpo Adrien Rabiot dal PSG.

