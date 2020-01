Il calciomercato sta volgendo al termine e molti club sono impegnati a Milano a caccia degli ultimi colpi per rinforzare le rispettive squadre in vista della seconda parte della stagione. Intanto l'Inter festeggia il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria contro la Fiorentina firmata da Barella. Infine il Napoli: tutti i segreti della rivoluzione degli azzurri per il presente e per il futuro. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.