tmw news Inter, la scalata verso la vetta. Il Napoli e la questione arbitrale

Tanti temi nel corso del TMW News di oggi: occhi puntati sull'Inter che si avvicina alla vetta della classifica ma anche sulle polemiche per l'arbitraggio di Massa ieri sera a San Siro in particolare in riferimento all'espulsione di Insigne (in collegamento avremo Marco Ballotta e anche l'ex arbitro Bonfrisco). Spazio all'analisi del momento dell'Atalanta con riferimento al caso Gomez e alla situazione della Fiorentina che ieri ha pareggiato col Sassuolo.

