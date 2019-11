Le mosse di mercato dell'Inter: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando le possibilità per gennaio per rinforzare centrocampo e attacco dei nerazzurri (Matic e Giroud). Spazio anche alla Roma e al caso Florenzi, con Inter e Fiorentina interessate al giocatore che nella squadra di Fonseca ha trovato poco spazio nel corso di questa stagione. Quindi in chiusura occhi puntati sull'Atalanta che si appresta, tra l'altro, a rinnovare i contratti di Gollini e de Roon.

