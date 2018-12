I gravi fatti di ieri, prima e durante Inter-Napoli, sono al centro del dibattito del TMW News di oggi. Si analizzano le decisioni del giudice sportivo (chiusura di San Siro per due giornate più una per la Curva Nord) e le mosse della Figc anche in merito ai cori razzisti durante le partite. In chiusura spazio anche alla crisi del Milan, con la panchina di Gattuso sempre più a rischio.

Clicca sotto per guardare il TMW News