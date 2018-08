TMW News - Inter, presto per le sentenze. L'Atalanta vola con Gomez

L'Inter è stata la delusione più grande della prima giornata della nuova Serie A ma è ancora troppo presto per dare i primi giudizi definitivi. I nuovi faranno cambiare volto alla squadra? Nainggolan farà fare il salto di qualità? E Lautaro Martinez di quanto tempo avrà bisogno prima di essere protagonista? Intanto l'Atalanta ha affondato il Frosinone e si prepara per la sfida al Copenaghen in Europa League. Infine la SPAL: il lavoro di Semplici fa sorridere i biancazzurri. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video: