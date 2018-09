L'Inter non ha abbandonato il sogno Modric. Per gennaio potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il croato, considerato che ai nerazzurri serve un giocatore delle sue caratteristiche. Se ne parla nel TMW News di oggi in cui c'è spazio anche per le parole di Andrea Della Valle sulla contestazione di una parte dei tifosi viola nei suoi confronti. Occhi puntati pure sulla penalizzazione di 3 punti per il Chievo nell'ambito del caso plusvalenze fittizie.

