C'è Inter-Roma che andrà in scena domani sera a San Siro al centro del TMW News di oggi, 5 dicembre 2019. Sarà anche la sfida tra Antonio Conte e Paulo Fonseca, due tra i migliori allenatori di questo primo scorcio di Serie A. Poi spazio al futuro di Federico Chiesa dopo l'incontro tra Commisso e il papà Enrico e alle strategie della Juventus alla luce dell'infortunio capitato a Sami Khedira. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.