Inter, sei gol e l'ufficialità di Hakimi. Lo stop del Milan e il crollo viola

Sei gol al Brescia, gli otto punti di distacco dalla Juventus, ma soprattutto l'ufficialità di Achraf Hakimi. Solo buone notizie per l'Inter che ha demolito la squadra di Lopez tornando più vicina sia ai bianconeri che alla Lazio. Stop invece per il Milan contro la SPAL, con l'autogol di Vicari che ha evitato una clamorosa sconfitta. Crolla invece la Fiorentina, battuta al Franchi dal Sassuolo per 3-1. Ora Iachini è in bilico. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.