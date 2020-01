Scambio fatto tra Roma e Inter, con Spinazzola che lascia la Capitale per raggiungere Antonio Conte e Politano che torna invece nella squadra dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Intanto il Milan prova a cedere Suso, ormai fuori dal progetto di Pioli e anche Ricardo Rodriguez è destinato a lasciare i rossoneri. In tutto questo continua a esserci un vero e proprio intrigo legato al futuro di Sofyan Amrabat: il Napoli pensava di averlo in pugno ma Inter e Fiorentina sono sul centrocampista che a giugno cambierà sicuramente maglia. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.