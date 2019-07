Edizione odierna del TMW News ricca di contributi, con interviste video a Tommasi, Albertini e tanti altri. Al centro del dibattito, come sempre, il mercato delle squadre di Serie A ma non solo. Spazio in primo piano all'intrigo Chiesa, al summit nerazzurro di Nanchino e alle parole di Sarri in vista della sfida di ICC proprio contro l'Inter di Conte. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!