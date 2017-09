TMW News - Italia, da Ventura a Insigne: analisi di un ko. Parla Raiola

Puntata odierna del TMW News quasi interamente dedicata all'analisi della sconfitta dell'Italia contro la Spagna. Dalle scelte del ct Ventura, fino alle prestazioni di capitan Buffon e degli altri singoli. Ma non solo. Tra i temi principali anche le parole di Mino Raiola, agente - tra gli altri - di Donnarumma e Insigne, che non ha risparmiato critiche nei confronti della Nazionale azzurra. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.