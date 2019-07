Juve e Napoli al centro del TMW News di oggi: in apertura spazio ai bianconeri che oggi hanno iniziato la nuova stagione con Maurizio Sarri al timone. Poi i partenopei: l'operazione James Rodriguez va avanti mentre per il centrocampo sta per arrivare dal Fenerbahce il talento macedone Elmas.

Clicca sotto per guardare