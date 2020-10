tmw news Juve alla ricerca di se stessa. Inter, aumentano le certezze

Spazio alla Juventus nel corso del TMW News di oggi: si analizzano i problemi dei bianconeri che sul campo hanno ottneuto in campionati tre pareggi consecutivi. In collegamento ci sarà anche Mario Mattioli, voce storica della Rai. Occhi puntati anche sull'inter che dopo il successo sul Genoa ha ripreso vigore e che ora si prepara alla sfida di domani in Champions con lo Shakhtar. Focus anche sull'Atalanta domani in campo con l'Ajax e sul Napoli secondo in classifica.

