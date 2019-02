TMW News - Juve, aria di Champions. Napoli, l'addio di Hamsik

La Juve domani affronta il Frosinone ma al tempo stesso si prepara all'appuntamento in Champions contro l'Atletico Madrid: se ne parla nel TMW News di oggi dando spazio anche ad alcuni spunti di mercato legati ai bianconeri. Occhi puntati poi sull' addio di Hamsik al Napoli e alla situazione del Bologna in piena lotta per non retrocedere.

Clicca sotto per guardare