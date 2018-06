TMW NEWS - Juve, Darmian c'è. Icardi non si muove

Juventus molto attiva sul mercato fin dalle prime battute. Matteo Darmian per la difesa, Emre Can per il centrocampo e Mattia Perin in porta sono i primi colpi del nuovo corso bianconero. Tutto questo mentre continua a circolare la voce del clamoroso scambio Icardi-Higuain con l'Inter. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna del TMW News.