TMW News - Juve, De Ligt vuol vincere tutto. La Roma aspetta Higuain

Grande spazio a De Ligt nel TMW News di oggi: l'olandese si è presentato oggi ocme nuovo difensore bianconero dichiarado di voler vincere tutto. Tante interviste ai calciatori senza contratto ora in ritiro a Coverciano anche su questo tema. Spazio poi alla Roma che aspetta Higuain come rinforzo per l'attacco e infine occhi puntati sul Torino che si sta preparando alla sfida col Debrecen valida per il secondo turon prelimare di Europa League.

Clicca sotto per guardare