TMW News - Juve e Napoli, buona la prima. Debacle Inter

La prima giornata di campionato ha regalato le prime sorprese, in particolare la debacle dell'Inter in casa del Sassuolo, diventato una vera bestia nera per i nerazzurri. Bene invece Juventus e Napoli, che vincono in rimonta e si assicurano i primi tre punti della stagione: di questo e di tutti i temi della nuova Serie A abbiamo parlato nel nostro TMW News di oggi.

