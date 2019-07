TMW - Sassuolo, lunedì si può chiudere per Traorè

Hamed Traoré si avvicina al Sassuolo. Il centrocampista acquistato dalla Juventus pochi giorni fa dall’Empoli, è vicino al trasferimento in neroverde. Lunedì il giorno giusto per provare a chiudere. Cagliari al momento in posizione defilata, Traoré va verso Sassuolo...