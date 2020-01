Tre gol di CR7, uno di Higuain, doppietta per Lukaku e sigillo di Lautaro Martinez. L'Epifania di Juventus e Inter, alla prima gara del 2020, è andata come meglio non avrebbe potuto e a una settimana dal giro di boa della nostra Serie A le due squadre sono ancora alla pari in testa alla classifica a quota 45 punti. Male il Napoli, con tanti errori che hanno spianato la strada alla formazione di Conte mentre il Milan non è andato oltre lo 0-0 a San Siro contro la Sampdoria, con i blucerchiati che possono anche recriminare per non aver centrato la vittoria. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.