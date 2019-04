La Juve alla vigilia del match con l'Ajax: se ne parla nel TMW News di oggi in cui si analizzano anche le polemiche legate alla formazione mandata in campo da Allegri con la Spal che ha attirato le ire di chi lotta per la salvezza. Spazio poi al Torino e alle nuove polemiche sugli arbitri. Infine occhi puntasti su Kessiè che, alla luce dei suoi comportamenti, potrebbe in estate anche essere ceduto.

