TMW News - Juve, l'assalto a Milinkovic. Napoli, le mosse future

L'assalto della Juve a Milinkovic-Savic e le ultime sulla panchina bianconera. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando le possibilità che l'affare con la Lazio vada in porto. Spazio poi alla situazione del Napoli e alle mosse future dei partenopei studiate da Ancelotti e De Laurentiis. Occhi puntati infine sul Torino che, nonostante l'ottimo campionato, non potrà partecipare alla prossima Europa League (fatale il ko di domenica scorsa per 4-1 contro l'Empoli).

