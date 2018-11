TMW News - Juve, la grande fuga. Roma, il futuro in sette giorni

La grande fuga della Juventus. se ne parla nel TMW News di oggi, analizzando anche l'inatteso pareggio del Napoli contro il Chievo. Spazio poi all'Inter e al suo impegno in Champions contro il Tottenham ma occhi puntati pure sulla Roma ancora in crisi e che in pochi giorni si gioca il futuro: dal match col Real Madrid alla sfida con l'Inter in campionato.

