tmw news Juve, la grande sfida col Barça. Giacomelli, che errori

Spazio alla vigilia di Juve-Barcellona nel corso del TMW News. La grande sfida di Champions in primo piano ma poi occhi puntati sul Milan reduce dal pareggio contro la Roma: i rossoneri sono ancora in testa alla classifica al termine di una partita in cui l'hanno fatta da padroni gli errori di Giacomelli, da una parte e dall'altra. Ci sarà poi un momento amarcord con Francesco Toldo per ricordare la grande impresa di 21 anni fa della Fiorentina che a Webley in Champions battè 1-0 l'Arsenal.

