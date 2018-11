TMW News - Juve o Barça per la Champions? Roma: sfida a Chiesa

Edizione odierna del TMW News, che potete seguire cliccando sul link in calce o sull'icona video se ci seguite da app, dedicata alla Juventus e alla Roma. Le parole di Allegri in conferenza stampa fanno discutere: è il Barcellona la favorita per la Champions League? Dove si piazza la Juve in questo ranking? Poi Barella, che domani sfida i bianconeri ed è al centro del mercato. Piace anche alla Roma, che sfida Chiesa e Pjaca a Firenze e che intanto segue il cagliaritano ma è vicina a chiudere per Herrera del Porto. Infine la Spal: con Semplici in panchina è pronta una dinastia. Parola del club estense...