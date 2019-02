Manca un solo giorno alla sfida del Wanda Metropolitano tra la Juventus e l'Atletico Madrid e i bianconeri si preparano per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League consapevoli del fatto che non sarà certo una passeggiata. Cristiano Ronaldo tornerà a Madrid e vuole essere decisivo per la prima volta in stagione in Europa ma dall'altra parte Diego Pablo Simeone punta a fare lo scherzo a Massimiliano Allegri. Ieri intanto la Roma ha vinto ma non ha convinto contro il Bologna, mentre il Chelsea è stato eliminato dall'FA Cup e adesso Maurizio Sarri rischia il posto. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.