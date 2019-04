E' la grande sfida tra Juventus e Milan il tema principale dell'edizione odierna del TMW News. In primo piano le parole dei due tecnici, Allegri e Gattuso, in conferenza stampa, con l'analisi dei temi tattici e di formazione. Presenti anche numerosi interviste-video con ex calciatori come Galli, Evani eCarobbi. Ma non solo. Spazio anche al presente e al futuro della Roma, divisa tra la rincorsa Champions e il rinnovo di Zaniolo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.