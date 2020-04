tmwnews Juve, tutte le idee per l'attacco. Roma, la compattezza del gruppo

Il mercato delle punte della Juve: se ne parla nel TMW News, anche alla luce dei dubbi su Higuain che per adesso non sembra voler tornare a Torino. Per il futuro si pensa ad Icardi ma non solo a lui (altre idee portano a Milik e Gabriel Jesus). Si parla anche del campionato e della probabile ripresa - con un collegamento con Roberto Bernabai de La7 - e del mercato del Napoli, in particolare dell'interesse per Azmoun dello Zenit. Occhi puntato anche sulla Roma e sulla decisione di giocatori e staff tecnico di rinunciare a quattro mensilità.

