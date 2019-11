Vigilia di Champions per la Juventus che andrà a Mosca per vincere e convincere, provando a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Intanto Roberto Mancini continua a pensare a Gaetano Castrovilli per la Nazionale, con il centrocampista che sta stupendo davvero tutti in questo avvio di stagione. Infine il Brescia: Fabio Grosso è il nuovo allenatore. Sarà lui a sostituire Eugenio Corini. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.