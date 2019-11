Edizione del TMW News dedicata alle squadre italiane impegnate in Champions League. Spazio in primis alla Juventus, reduce dalla vittoria contro l'Atalanta e chiamata a superare l'Atletico Madrid per blindare il primo posto del girone. La squadra di Gasperini è invece attesa dalla gara contro la Dinamo Zagabria per continuare a sperare in una difficile qualificazione. Infine, tra contributi video e audio, spazio anche all'Inter di Conte, alle prese col mercato e i tanti infortuni.

