TMW News - Juventus, prove di remuntada. Udinese, che crisi

La Juventus sogna la complicata remuntada in casa del Real Madrid: missione impossibile, oppure no? Dal bianconero al bianconero, in Italia l'Udinese è in crisi e si interroga sul futuro di Massimo Oddo, ma non solo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Per seguirlo, clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci segui da App.