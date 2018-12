TMW News - Juventus-Roma, le difficoltà del Milan e l'outsider Atalanta

Edizione del TMW News dedicata interamente al campionato di Serie A, che offre la super sfida tra Juventus e Roma. Ma non solo. In primo piano anche il Milan di Gattuso, che ospita la Fiorentina a San Siro tra mille difficoltà. Spazio anche all'Atalanta, pronta a ricoprire il ruolo di outsider nella corsa all'Europa, il tutto arricchito da interviste esclusive e voci dei protagonisti. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.