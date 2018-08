TMW News - L'analisi di Roma-Atalanta. Man United, l'ira di Mourinho

Edizione odierna del TMW News dedicata al secondo turno di Serie A, ed in particolare al posticipo che ha visto l'Atalanta sfiorare l'impresa sul campo della Roma. Spazio anche alla Premier League, con il ko del Manchester United e relative critiche nei conftonti di José Mourinho. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.