L'infinito caso Icardi e le parole di Spalletti di ieri: se ne parla nel TMW News di oggi, in un'edizione particolarmente ricca in cui c'è spazio anche per vedere le immagini della festa di Gabriel Batistuta ieri a Firenze per i suoi cinquant'anni. Occhi puntati poi sulla profonda crisi della roma, ieri pesantemente sconfitta dal Napoli.

Clicca sotto per guardare