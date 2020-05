tmwnews L’insegnamento della Bundesliga. Il Milan e la Coppa Campioni di 26 anni fa

Mentre il calcio italiano si interroga sulla data della ripartenza per il campionato, in Bundesliga la ripresa è avvenuta nel fine settimana scorso. Nel TMW News ci si chiede cosa ci abbia insegnato il modello tedesco, per poi passare a parlare dell'ipotesi Ibra per il Bologna (se ne discute con un collegamento con Marco De Marchi). Si rievoca poi anche il grande successo del Milan, ventiquattro anni fa, contro il Barcellona, valse la conquista della Coppa Campioni. In collegamento ci sarà Filippo Galli, uno dei protagonisti di quel trionfo.

