TMW News - L'Italia non sa più vincere. Leonardo annuncia Paquetà

Altro pareggio per l'Italia di Roberto Mancini che non è andata oltre l'1-1 nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina. Il gol di Bernardeschi non è bastato e da Marassi è piovuto anche qualche fischio. Come fare per uscire da questa crisi infinita? Intanto il campionato è fermo ma il Milan si muove sul mercato e Leonardo ha annunciato l'accordo con il Flamengo per Lucas Paquetà. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video: