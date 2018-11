TMW News - La Juventus e CR100. Roma, ko e qualificazione

La vittoria della Juventus contro il Valencia e il ko della Roma contro il Real Madrid: edizione del TMW News dedicata a due delle squadre italiane impegnate in Champions che raggiungono gli ottavi di finale nonostante prestazioni diametralmente opposte. Ma non solo, in primo piano anche il caso Isco, sempre più in crisi col Real Madrid, e il Milan atteso dalla gara di Europa League contro il Dudelange. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.