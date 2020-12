tmw news La lotta scudetto prende forma. La rabbia della Roma

L'analisi del campionato e in particolare di una lotta scudetto che inizia a delinearsi. Se ne parla nel corso del TMW News di oggi in cui c'è spazio anche per ripercorrere le polemiche della Roma per l'arbitraggio di ieri di Maresca (in collegamento ci sarà l'ex giallorosso Ezio Sella). Occhi puntati poi sulla ripartenza di Balotelli in B, al Monza. Fari accesi pure sul Brasile e i suoi talenti: per parlarne ci sarà in collegamento Mozart, ex centrocampista di Reggina e Livorno.

