Tanti nuovi casi di Coronavirus in Serie A. Dopo quelli di ieri a Cagliari oggi è stato il turno di Andrea Petagna al Napoli, di due giocatori al Torino e di Jeremie Boga al Sassuolo. Tutti asintomatici, tutti in isolamento domiciliare, ma la paura torna e potrebbe sconvolgere anche la prossima stagione. Intanto però il mercato va avanti. La Juventus ha spostato il suo quartier generale, con Fabio Paratici, a Londra, per provare a piazzare alcuni giocatori in Premier League. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.