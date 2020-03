tmwnews La Serie A riparte da domenica. Milan, un bel caos

La serie A riparte da domenica a porte chiuse: nel TMW News si analizza quali saranno vantaggi e ostacoli per le squadre impegnate nella prossima giornata (il match clou sarà Juve-Inter). Si parla anche del Milan e del modo in cui potrà portare fino in fondo e al meglio la stagione vista la complicata situazione societaria. spazio anche al futuro di Ibra che pare non rientrare nei piani del futuro tecnico rossonero Rangnick.

