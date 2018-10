TMW News - La stella di Dybala. Roma, festa e guarigione

Sono terminati da pochi minuti i primi tempi delle due gare della seconda giornata della fase a gironi di Champions League iniziate alle ore 18.55. Reti bianche a Mosca fra Lokomotiv e Schalke04, mentre al Parco dei Principi il PSG conduce per 4-0 sulla Stella Rossa. Decidono la doppietta...

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

La tripletta di Dybala in Champions con lo Young Boys, la futura coesistenza con CR7 e il futuro dell'argentino. Se ne parla nel TMW News di oggi analizzando poi anche la vittoria della Roma contro il Viktoria Plzen che ha messo in evidenza le solite doti di fgrande attaccante di Dzeko. I giallorossi sembrano avviati verso la guarigione.

