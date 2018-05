TMW News - La vigilia di Coppa Italia. Baldissoni e il futuro della Roma

La vigilia di Coppa Italia al centro dell'edizione odierna del TMW News. In primo piano le condizioni delle due finaliste, Juventus e Milan, oltre alle ultime di formazione. Ma non solo. Tra i tempi affrontati anche il futuro del mercato della Roma attraverso l'analisi delle parole del dg Baldissoni. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.