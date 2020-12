tmw news Lazio andamento lento. Torino, ultima chiamata

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla Lazio che in campionato ha rallentato la sua corsa visto il pari di ieri sera col Benevento. Ora il quarto posto appare più lontano (ne parleremo con Danilo Caravello, in collegamento con noi). Spazio poi al match di domani con la Roma che affronta un Torino in piena crisi e che non può più sbagliare.

