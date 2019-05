La conquista della Coppa Italia che salva la stagione per la Lazio: se ne parla nel TMW news di oggi dando spazio anche alle recriminazioni e alle polemiche dell'Atalanta per il rigore non concesso per fallo di mano di Bastos. Occhi puntati anche sul caso De Rossi e il nuovo caos nell'ambiente giallorosso. Lo stesso tecnico Ranieri ha spiegato che la gestione della questione è stata sbagliata.

