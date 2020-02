0-0 della Lazio contro il Verona nel recupero di Serie A e occasione sprecata per i biancocelesti che non sono riusciti a superare l'Inter in classifica. Adesso i biancocelesti dovranno riprendere subito la marcia, per restare agganciati alla coppia di testa formata dai nerazzurri, secondi, e dalla Juve. Intanto domani Roma in campo contro il Bologna, con Fonseca che in conferenza stampa ha parlato degli arbitri e di alcuni errori di troppo. Infine Messi: a giugno potrebbe lasciare il Barcellona a zero. Lo scontro con Abidal potrebbe costare caro ai blaugrana. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi: clicca sul video.