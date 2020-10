tmwnews Le big d'Italia alla riscossa Champions. Fiorentina: pari amaro e dubbi su Iachini

Edizione del TMW News dedicata in larga parte alle squadre italiane impegnate nell'esordio stagionale in Champion League. Spazio dunque alla riflessioni - tra focus ed interviste - a Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Ma non solo. In primo piano anche i risultati dell'ultimo turno di Serie A, con la posizione della panchina della Fiorentina sempre più in bilico.

Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.