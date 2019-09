TMW News - Lucescu presenta Mkhitaryan. Milan, torna l'idea De Paul

Edizione odierna del TMW News dedicata - tra le altre cose - alla presentazione di Mkhitaryan come nuovo giocatore della Roma, dopo il doppio impegno contro Italia e Bosnia con la maglia dell'Armenia. In più c'è una lunga chiacchierata con Mircea Lucescu, suo padre putativo ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Il mercato non dorme mai: per il Milan ritorna l'idea De Paul, accarezzato negli scorsi mesi. Poi il Torino, con il rinnovo pronto per Walter Mazzarri e la Nazionale dopo la vittoria contro la Finlandia.

