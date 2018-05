TMW News - Mancini ct a un passo. Molte ipotesi su Allegri e Sarri

Grande spazio al tema allenatori nel TMW News di oggi: si parte dal punto della situazione su Mancini sempre più vicino a diventare ct dell'Italia, per poi passare ad analizzare il futuro di Allegri e Sarri che potrebbero anche separarsi da Juve e Napoli. Spazio pure al Real Madrid, che ieri sera è approdato in finale di Champions (non senza polemiche arbitrali).